Italia, Mancini pensa di nuovo a Balotelli: possibile convocazione per le due gare di novembre

Due gol in campionato, nessun problema extra campo. Mario Balotelli potrebbe piano piano riprendersi anche la maglia della Nazionale. Nonostante il momento poco positivo del suo Brescia, Super Mario sta facendo il proprio dovere. Ancora nulla di esaltante per il bomber italiano ma un passo in avanti verso, forse, un futuro più…azzurro.

Roberto Mancini, ct dell’Italia, starebbe pensando di convocarlo per le prossime due gare di qualificazione ad Euro 2020 contro Bosnia e Armenia rispettivamente il 15 e il 18 di novembre. Gli azzurri, già sicuri di partecipare al torneo sono chiamati comunque a vincere e mantenere alta l’attenzione. Ecco perché, il ct potrebbe pensare di mettere alla prova alcuni calciatori, tra cui proprio Balotelli. Il centravanti manca dalle convocazioni della Nazionale dal settembre del 2018 e adesso sembra essere arrivato di nuovo il suo momento.