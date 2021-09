Italia, Mancini perde due pedine: Insigne e Immobile tornano a casa

Il Commissario Tecnico Roberto Mancini perde due pedine importanti come Ciro Immobile e Lorenzo Insigne

L'Italia si avvicina alla sfida contro la Lituania, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022. Per gli azzurri del Commissario Tecnico Roberto Mancini, però, non è stato un avvicinamento semplice. Infatti la formazione campione d'Europa in carica dovrà fare a meno di due pedine importanti: Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Il centravanti della Lazio è stato costretto a salutare i compagni a causa di un affaticamento muscolare che oggi non gli ha permesso di prendere parte all'allenamento. Il capitano del Napoli, invece, ha lasciato il ritiro per motivi personali. I loro forfait si sommano a quelli di Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini nella giornata di ieri. Una tegola per Mancini, costretto così a reinventare il reparto avanzato.