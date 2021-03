Italia, Mancini: “Primo tempo ottimo, ripresa da rivedere. Siamo felici per Immobile”

Il CT dell’Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni Rai dopo la vittoria degli Azzurri sull’Irlanda del Nord: “Il primo tempo è stato ottimo – esordisce il CT – , il secondo tempo lo rivedremo perchè secondo me potevamo far meglio. La prima frazione di gioco è stata perfetta, abbiamo fatto due reti e potevamo farne anche altre due, abbiamo girato palla velocemente. Però dopo cinque mesi ci poteva stare. Pellegrini e Locatelli hanno fatto una buona partita, sapevamo che l’Irlanda del Nord avrebbe potuto metterci in difficoltà fisicamente. Costruzione dal basso? L’idea è quella ma a volte potevamo rischiare di meno con qualche palla tirata su”. Gioia per il centravanti della Nazionale che si sblocca dopo due anni: “Siamo felici per Immobile, ha segnato e poteva farne anche un altro. Quella che è accaduta a Guerini è una tragedia immane, sono cose che non dovrebbero mai accadere, poi abbiamo ricordato anche grandi campioni del calcio italiano”.