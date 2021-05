Italia, Mancini: “Siamo tranquilli e rilassati. Verratti? Recupera in fretta”

Il mister degli Azzurri alla vigilia dell'amichevole contro San Marino

Roberto Mancini, CT dell'Italia, ha parlato alla vigilia della gara amichevole contro San Marino. Il tecnico degli Azzurri ha fatto il punto sulla forma della squadra, in ritiro in Sardegna prima di Euro 2020, annunciando anche la formazione che scenderà in campo nella sfida di venerdì.