Italia, Mancini: “Vittoria che vale poco. Rimpianti ci saranno fino a dicembre”

Il ct azzurro ha elogiato la squadra oggi imbottita di ragazzi

Il commento del ct della Nazionale Roberto Mancini ai microfoni della Rai dopo il successo contro la Turchia: "Il risultato non contava nulla ma ogni partita va fatta bene. Stasera tutti i giovani hanno fatto bene dopo una partenza ad handicap. Siamo rimasti in partita e dopo aver preso le misure i ragazzi hanno ribaltato il risultato. Naturalmente i giovani hanno bisogno di tempo. Contro la Turchia non era semplice anche se la partita non valeva molto. Purtroppo i rimpianti per non essere andati al Mondiale ci saranno fino a dicembre prossimo".