Italia-Moldavia diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Italia-Moldavia si disputerà oggi mercoledì 7 ottobre 2020 alle 20.45. Si giocherà al Franchi di Firenze la sfida della Nazionale azzurra allenata dal commissario tecnico Roberto Mancini. Il match sarà di preparazione agli impegni di Nations League del fine settimana e dei giorni seguenti.

Italia-Moldavia, le probabili formazioni

Cambia tanto la squadra di Mancini che dovrebbe vedere un undici iniziale rivoluzionato rispetto al solito. Sirigu in porta. Difesa affidata a Lazzari, Mancini, Acerbi e Biraghi. Locatelli e Cristante dovrebbero giocare con Bonaventura a centrocampo. Tridente offensivo inedito con Berardi, El Shaarawy e Caputo. Gli ospiti faranno il loro ingresso in campo presumibilmente con Coselev tra i pali; Platica, Mudra, Posmac, Armas, Reabciuk in una super difesa a cinque; Rata, Carp, Epureanu, Ionita a centrocampo. Unica punta Damascan.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.

MOLDAVIA (5-4-1): Coselev; Platica, Mudra, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Epureanu, Ionita; Damascan.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita amichevole Italia-Moldavia verrà disputata, come detto, oggi mercoledì 7 ottobre alle ore 20:45. La gara è stata spostata da Parma a Firenze per limitare gli spostamenti degli azzurri in riferimento all’emergenza pandemica. Si giocherà dunque al Franchi. Italia-Moldavia sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai, precisamente su Rai 1, con il consueto pre-partita e gli highlights dopo il fischio finale. La partita potrà essere seguita live anche nel rispettivo canale in HD al numero 501.

Esiste poi la possibilità di seguire la gara tra Italia e Moldavia anche in diretta streaming su Rai Play, la piattaforma web della Rai, collegandosi direttamente sul sito o scaricando la relativa app anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc. In questo modo lo spettacolo della sfida della Nazionale italiana è garantito. Sarà unicamente necessario avere una valida connessione a internet.