Italia, Museo del Calcio celebra compleanno di R. Baggio con alcuni cimeli

Il Museo del Calcio celebra il compleanno di Roberto Baggio con alcuni cimeli del suo percorso in azzurro

Il Museo del Calcio di Coverciano celebra il compleanno di Roberto Baggio con alcuni cimeli del suo percorso con la Nazionale. E’ una collezione che fa rivivere la sua storia in azzurro: dagli scarpini del Mondiale Italia 1990 alla maglia numero 10 della partita amichevole Italia-Finlandia del 1994. Si passa poi alla divisa numero 18 della sfida Italia-Cile del Mondiale Francia 1998, alla fascia da capitano fino ad arrivare alla maglia celebrativa numero 10 con scritto “Grazie Roby” dell’amichevole Italia-Spagna del 28 aprile 2004, che segna la sua ultima partita in Nazionale. Al Museo del Calcio di Coverciano, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, non mancano i numeri 10 “raccontati” attraverso i cimeli di grandi campioni come Rivera, Antognoni, Maradona, Del Piero e Totti.