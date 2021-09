Italia, Nicolato: “La squadra ha un’anima. Importante iniziare bene”

Il Commissario Tecnico dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato analizza la vittoria degli azzurri contro il Montenegro

L'ItaliaUnder 21 non fallisce nel secondo match valido per la qualificazione agli Europei di categoria e si impone anche contro il Montenegro pur con qualche fatica. Decisiva la rete di Lorenzo Colombo nella ripresa. Il Commissario Tecnico Paolo Nicolato spiega qual è il suo punto di vista sul momento degli azzurri, vincitori anche contro il Lussemburgo nel turno precedente. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "Questo è stato un mini ciclo molto delicato, non è facile fare risultato con tutti. Oggi, ad esempio, il Lussemburgo ha pareggiato contro la Svezia a testimonianza di ciò che dicevo. Non possiamo pretendere che questi ragazzi abbiano tutta l'esperienza che serve. Dobbiamo dare un'anima a questa squadra e, oggi, mi sembra che abbiamo fatto dei passi in avanti sotto questo aspetto. Abbiamo appena iniziato ma l'importante era cominciare bene. Nel prossimo mini ciclo ce la vedremo con Bosnia e Svezia e non sarà facile".