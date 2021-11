Italia, occhio Mancini: andare ai playoff è rischioso con CR7 e Ibrahimovic

Agli spareggi, a fare compagnia a Ibra ci sarà invece il Portogallo di CR7, che si fa rimontare a Lisbona dalla Serbia, prima nel gruppo A

L'Italia domani dovrà cercare di vincere con tanti gol con l'Irlanda del Nord per evitare di non finire dietro la Svizzera nel girone per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. Gli azzurri sono a pari punti con gli elvetici ma hanno una differenza reti migliore (+2). Per la nazionale di Yakin l'impegno contro la Bulgaria sulla carta è agevole e in caso di vittoria con tanti gol per Mancini ci sarebbe il rischio di andare agli spareggi dove accedono le seconde. Oggi si è delineato il quadro dopo le partite giocate nel pomeriggio e poi di sera. La Croazia si è qualificata per il Mondiale, grazie al successo 1-0 contro la Russia nel gruppo H con la nazionale dell'ex Unione Sovietica allo spareggio. La Serbia si qualifica al 90' battendo il Portogallo (che va ai playoff) 2-1. Morata manda la Spagna in Qatar, Svezia ko 1-0 e agli spareggi.