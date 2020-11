Italia, Orsolini: “Volevo tirare il primo rigore. Devo essere più cinico”

L‘Italia si impone per 4-0 sull’Estonia grazie anche alla rete di Riccardo Orsolini. L’esterno azzurro sigla il rigore che sancisce il poker finale. Il giocatore ha parlato della sua prestazione ai microfoni di Rai Sport: “Mi ritengo abbastanza fortunato. E’ già bello essere qui, figuriamoci quando si segna. Avevo chiesto a Grifo di tirare il primo rigore, il secondo ho deciso che l’avrei calciato io. Proverò a mettere in difficoltà il Mister in ottica Europeo per entrare nella lista. La mia Nazionale passa anche da Bologna. Spero di guadagnarmi questa maglia. Domenica mi sono arrabbiato con me stesso, devo imparare a essere più cinico per migliorare le mie prestazioni. Il calcio italiano ha adottato una mentalità completamente diversa. Si dà più spazio ai giovani. Questo è importante per il nostro calcio”.