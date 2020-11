Altro forfait nel clan della Nazionale che deve rinunciare a Bonucci per un problema muscolare. Il difensore bianconero non scenderà in campo contro la Polonia per un affaticamento e domani farà ritorno a Torino come ha ammesso lui stesso dopo aver constato l’impossibilità di rimanere in ritiro con l’Italia: “Domani torno a Torino. Ho chiesto troppo al fisico. Faremo una grande partita al di là degli interpreti””