Italia, Pellegrini: “Altro successo importante per il nostro percorso, un onore giocare in Nazionale”

Il primo gol con l’Italia non si scorda mai: Lorenzo Pellegrini ha segnato questa sera contro l’Armenia il gol del momentaneo vantaggio azzurro, poi Belotti ha firmato il 3-1 finale (doppietta personale). Queste le parole del centrocampista della Roma a Rai Sport poco dopo il fischio finale della partita: “È stata una bella serata, sono contento per il gol ma soprattutto perché abbiamo vinto una partita non di certo semplice. È importante aver trovato un altro successo per il nostro percorso che ci porterà ad Euro 2020. Giocare in Nazionale è sempre un grande onore, questo ruolo in mezzo al campo penso di poterlo fare, chiaro che mi servirà ancora un po’ di tempo per adattarmi al meglio”.