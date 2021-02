Italia, per il dopo Mancini spunta l’ipotesi Fabio Cannavaro

Il suo contratto con la Nazionale azzurra terminerà nel 2022 dopo il mondiale in Qatar, ma non è detto che le cose possano cambiare. Anche prima. Roberto Mancini potrebbe decidere di salutare l’Italia come lui stesso ha confermato nelle recenti parole a Tiki Taka. Per il post-Mancio si fanno già alcune ipotesi. Due nomi su tutti. Fabio Cannavaro e Antonio Conte.

Italia, per il dopo Mancini ci sono Cannavaro e Conte

Come sottolineato da Sportmediaset, nonostante la pista pià concreta sia quella che vede Mancini ct dell’Italia fino al Mondiale in Qatar nel 2022 compreso, non possono essere escluse altre soluzioni.

Dopo il torneo del 2022 molto dipenderà dalla volontà di Gravina che dovrebbe essere rieletto come presidente della Figc. Nel caso in cui dovesse portare avanti il progetto legato a Marcello Lippi, è molto possibile che nel ruolo di ct azzurro possa esserci Fabio Cannavaro al quale, tra le altre cose, scadrà il contratto con i cinesi del Guangzhou. L’alternativa all’ex difensore, nonché Pallone d’Oro 2006, è molto suggestiva e riguarda l’attuale mister dell’Inter Antonio Conte.