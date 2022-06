Italia, per l’Inghilterra Mancini ha 32 azzurri a disposizione

Come annunciato ieri sera in conferenza stampa da Roberto Mancini, hanno lasciato il ritiro Leonardo Bonucci e Andrea Belotti. Sono quindi 32 gli Azzurri a disposizione del Ct per le sfide con Inghilterra e Germania, in programma rispettivamente sabato 11 giugno a Wolverhampton e martedì 14 giugno a Monchengladbach.