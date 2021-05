Italia, Pessina: “Sono duttile e grazie a Gasperini sento meno la pressione”

Il punto di vista a fine gara dell'atalantino

Due gol e 90 minuti in campo contro il San Marino. Bella prova di Pessina con l'Italia che si è espresso come voleva il ct Mancini questa sera. Ai microfoni della Rai le parole del calciatore dell'Atalanta. "Contro San Marino non era un test difficile ma l'impegno c'è stato. Importante farsi trovare sempre pronti ed essere duttili. Bisogna sempre adattarsi a moduli e ruoli giocando con la squadra di club e la Nazionale. A Gasperini devo tanto perchè mi ha fatto crescere dal punto di vista umano e in queste partite con la Nazionale sento meno la pressione. Ma il tecnico nerazzurro ci dà tanto anche a livello tecnico e tattico".