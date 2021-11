Italia, Pobega ricorda: “Che emozione quel Mondiale del 2006”

Tommaso Pobega racconta le sue emozioni da convocato per la Nazionale italiana

Tommaso Pobega continua la sua crescita da calciatore. Il giocatore del Torino è stato selezionato dal Commissario Tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini e dal raduno azzurro ha raccontato le sue emozioni: "Ho iniziato a giocare a calcio a 5 anni e al primo calcio quasi colpii il mio primo allenatore in faccia. Ne parliamo ancora oggi quando ci vediamo... Ho lasciato casa per la prima volta a 14 anni, andai via da Trieste per andare a Milano e giocare nelle giovanili del Milan. I primi ricordi che ho della Nazionale sono legati al Mondiale del 2006, in quell'occasione mio fratello e mio papà non guardavano i rigori, mentre io a differenza loro ero sereno".