Italia-Polonia diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Italia-Polonia si gioca questa sera domenica 15 novembre 2020 alle 20.45. Gli azzurri sfidano i polacchi per la gara di Nations League. Dopo aver vinto agevolmente in amichevole contro l’Estonia, la squadra del ct Mancini, ancora out per il coronavirus, proverà a confermarsi anche contro l’undici polacco di Brzecek.

Italia-Polonia, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambe le compagini. L’Italia dovrà fare i conti con le positività da coronavirus e qualche infortunio di troppo. In porta ci sarà Donnarumma. Difesa con Florenzi, Acerbi, Bastoni e Emerson Palmieri. Out Bonucci per il problema muscolare riscontrato in questi giorni. Centrocampo che potrebbe essere affidato alla regia di Jorginho con le geometrie e la corsa di Barella e Locatelli. Attacco con Insigne, Bernardeschi e Belotti. La Polonia, dal canto suo, si affiderà a Szczesny tra i pali. Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski in difesa; Szymański, Krychowiak, Grosicki; Moder e Zielinski agiranno dietro l’unica punta Lewandowski.

Queste le formazioni nel dettaglio:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski; Szymański, Krychowiak, Grosicki; Moder; Zielinski, Lewandowski.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Come detto, la sfida di Nations League Italia-Polonia si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa del Sassuolo, nella serata di oggi domenica 15 novembre 2020. Il fischio d’inizio della gara è fissato alle ore 20.45. La partita Italia-Polonia , valida per la quinta giornata di Nations League, sarà trasmessa in diretta televisiva dalla Rai. La sfida odierna, che precede l’impegno di mercoledì prossimo in Bosnia, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 1.

Per vedere Italia-Polonia, però, ci saranno anche altre possibilità. Il match degli azzurri, infatti, potrà essere seguito anche in diretta streaming: basterà collegarsi al sito della Rai, oppure scaricare l’applicazione gratuita Rai Play, disponibile su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Sarà sufficiente avere una buona connessione a internet per godersi la partita e le emozioni della gara della Nazionale.