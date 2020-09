Italia, prima tegola per Mancini: Bernardeschi lascia Coverciano per infortunio

Primo problema per la Nazionale di Roberto Mancini, al netto degli acciacchi di ieri di Meret e Insigne, entrambi reduci da traumi contusivi che non destano particolare preoccupazione. Federico Bernardeschi ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano per un problema muscolare.

Italia: tegola Bernadeschi

L’esterno della Juventus Federico Bernardeschi ha subito un risentimento muscolare ed è stato costretto ad abbandonare il ritiro di Coverciano della Nazionale. Per lui niente doppia sfida di Nations League contro Bosnia e Olanda. Il calciatore farà ritorno a Torino dove inizierà immediatamente le cure riabilitative. Per Roberto Mancini, quindi, prima vera tegola in vista delle due partite di venerdì e lunedì sera. In gruppo, invece, Jorginho. Il centrocampista ha ricevuto nelle scorse ore l’esito (negativo) del tampone effettuato col Chelsea e si aggregherà dunque al gruppo azzurro in queste ore.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE