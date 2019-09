Italia, qualificazione a Euro 2020 ad un passo: Finlandia battuta 2-1, gol di Immobile e Jorginho

Era la partita più delicata, come affermato dal c.t. Roberto Mancini nella conferenza stampa della vigilia, ma l’Italia si conferma e supera la Finlandia a domicilio 2-1 con le reti di Immobile e Jorginho (questi su rigore). Un match tosto che ha visto gli azzurri creare molte situazioni da gol, benché gli scandinavi abbiano dato (e non poco) del filo da torcere dall’inizio alla fine, com’era d’altronde prevedibile. Sesta vittoria su sei nel Gruppo J, qualificazione a Euro 2020 ad un passo per la nostra Nazionale. La Finlandia resta al secondo posto con 6 punti di distanza.

PRIMO TEMPO – Per gli azzurri una partenza un po’ a rilento, com’era capitato in Armenia, anche se i finlandesi non creano chissà quali occasioni da gol, se non al terzo minuto con Toivio sugli sviluppi di un calcio d’angolo (conclusione alta dall’area piccola). Al minuto 8 Emerson Palmieri viene sostituito da Florenzi per infortunio, l’Italia inizia a fare sul serio dalla seconda parte della prima frazione in poi: al 27′ botta strepitosa al volo di Sensi, parata del portiere in angolo; al 31′ Immobile di testa gira fuori di pochissimo. Di nuovi Sensi dal limite lascia partire un destro che esce di pochi centimetri al 43′, poco dopo Chiesa dall’area piccola calcia con il destro e il portiere Hradecky si salva ancora. All’Italia è mancato solo il gol.

SECONDO TEMPO – Il primo scorcio di ripresa non offre azioni degne di nota, i ritmi diventano elevanti da quando l’Italia passa in vantaggio al 59′: cross veloce e preciso di Chiesa, leggera deviazione di un difensore della Finlandia che prolunga il pallone verso il secondo palo e stacco perfetto di Immobile per lo 0-1 (non segnava in Nazionale da due anni). Mancini vuole il raddoppio, ma i suoi si complicano la vita: Sensi perde un pallone sanguinoso al 70′, commette fallo nella propria area su Pukki, che poi realizza centralmente il rigore assegnatogli, 1-1. Entra Bernardeschi e da punizione sfiora l’incrocio, poi al 78′ Barella calcia, Vaisanen tocca il pallone col braccio e arriva il penalty anche per gli azzurri. Jorginho fa 2-1 calciando nell’angolino, dove Hradecky non poteva mai arrivare. Ma compie due interventi di spessore fra l’81’ e l’85’ su Belotti, nel frattempo entrato per Immobile.