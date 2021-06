Italia-Repubblica Ceca: le formazioni ufficiali. Tridente per gli azzurri

Fischio d'inizio alle ore 20.45

Italia e Repubblica Ceca si sfidano in un test importante in vista dell'Europeo che scatterà nei prossimi giorni. Gli azzurri cercano risposte importanti per essere pienamente competitivi nella massima manifestazione continentale. Roberto Mancini vuole sciogliere alcuni dubbi e lavorare sugli assetti da sperimentare in ottica della gara del debutto contro la Svizzera, in programma l'11 giugno a Roma. Fischio d'inizio alle ore 20.45. Ci sarà grande curiosità attorno al tridente schierato dal Commissario Tecnico, composto da Domenico Berardi, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Dopo la finale di Champions League, vinta con il Chelsea, Jorginho sarà in mezzo al campo per prendersi le chiavi del gioco della Nazionale italiana. Tra i pali c'è Gianluigi Donnarumma.