Italia, Ricci: “Emozione incredibile. Mister Italiano fondamentale per me”

Anche per Matteo Ricci è tempo della prima volta in Azzurro, il centrocampista dello Spezia ha parlato dal ritiro della Nazionale italiana di Coverciano: “Italiano per me è stato fondamentale: ringrazierò il mister sempre per la fiducia che ha riposto in me – esordisce Ricci in conferenza -. Il primo impatto è stata una emozione incredibile, è un onore essere qui coi migliori d’Italia, cercherò di imparare da tutti”. Ricci afferma di aver sognato l’Azzurro: “Ho sempre sperato nella convocazione. Venerdì il direttore sportivo dello Spezia mi ha chiamato e ho saputo di essere stato convocato, è stato bellissimo”. Ricci non rinnega la gavetta fatta per arrivare a calcare certi palcoscenici: “Non rimpiango la scelta di essere partito dalle categorie inferiori. Mio fratello Federico lotta con il Monza per la promozione in Serie A: ci sentiamo spesso e ci sosteniamo l’uno con l’altro”.

Spezia, Ricci: “La convocazione in Nazionale una emozione pazzesca e la notte non ho dormito”