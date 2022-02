Italia si conferma al 6° posto del Ranking FIFA. L’Argentina che salto!

Il Belgio è sempre in testa alla classifica davanti a Brasile e Francia. Grazie alla vittoria nella Coppa d’Africa il Senegal ottiene il suo best ranking (18° posto)

L’Italia si conferma al 6° posto del Ranking FIFA, una classifica che anche a inizio 2022 vede sempre in testa il Belgio davanti a Brasile e Francia. Unica novità nella top ten il passo in avanti dell’Argentina, che approfitta dei successi nelle qualificazioni al Mondiale contro Cile e Colombia per scavalcare l’Inghilterra e portarsi al 4° posto.