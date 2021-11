Italia, Sirigu influenzato torna a Genova

Sembra comunque non essere positivo al Covid il portiere del Genoa

L'Italia che sarà impegnata domani a Belfast contro l'Irlanda non avrà in panchina Salvatore Sirigu. Il portiere del Genoa, non ha seguito la Nazionale Italiana nella trasferta in Irlanda del Nord perché questa mattina ha avvertito alcuni sintomi influenzali. Il calciatore eseguiti i test è risultato negativo al Covid-19. Ora rientrerà a Genova per unirsi ai compagni rossoblù appena possibile.