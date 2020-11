Italia, Sirigu: “La situazione è differente, si nota. La maglia dell’Italia non è una qualsiasi”

La riserva di Gigio Donnarumma in Nazionale, Salvatore Sirigu è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Italia ed Estonia.

“NON UNA MAGLIA QUALSIASI”

“Ci rendiamo conto che le cose sono diverse, è diverso rispetto al passato – dichiara Sirigu – , è qualcosa di mai vissuto in nazionale. Cerchiamo di viverla con molta tranquillità, non possiamo fare altrimenti che adattarci alla situazione”. Il portiere del Torino si è poi soffermato sulla sfida tra gli Azzurri e l’Estonia: “La gara di domani può far mettere in luce chi ha giocato poco o chi gioca per le prime volte con l’Italia ma la maglia azzurra è un privilegio e indossarla a prescindere dall’avversario è bello. Non è una maglia qualsiasi. Avere dei ragazzi che iniziano ora, di grande prospettiva, aiuta a rinvigorire il gruppo e a dare più scelta per il futuro“.