Italia, Sirigu: “Una bella soddisfazione la fascia da capitano. Il gruppo è forte”

L’Italia vince e convince. Salvatore Sirigu ha un motivo in più per sorridere in questa serata positiva per gli azzurri: il portiere italiano ha anche indossato la fascia da capitano. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “La fascia da capitano è una bella soddisfazione. Non capita spesso di indossarla. E’ un bel momento per me e per la mia famiglia, oltre che per il Torino. Abbiamo continuato con le statistiche. Il gruppo è forte e sano. Tanti ragazzi nuovi stanno esordendo. Se il gruppo non è valido, i nuovi arrivati si integrano male. Per noi è fondamentale seguire una certa idea di gioco, anche se non è sempre facile. Ci sono tanti esordienti con pochi giorni a disposizione per allenarci: non era facile vincere contro l’Estonia. Bastoni? La maglia da titolare se la possono giocare in tanti. Lui è uno di quelli, si sta misurando fin da subito su alti livelli”.