Italia, sorpresa nella rifinitura: c’è Mihajlovic ad assistere

Una bella e gradita sorpresa all’Olimpico di Roma durante la rifinitura dell’Italia in vista della gara di domani sera contro la Grecia. Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic si è presentato ad osservare gli azzurri.

Una visita inaspettata che ha subito visto il ct Roberto Mancini e tutto lo staff della Nazionale contenti di vedere l’allenatore in lotta da alcuni mesi con la leucemia. Mihajlovic ha lasciato l’ospedale da poche ore dopo aver concluso il secondo ciclo di cure e non ha perso tempo per tornare su un rettangolo da gioco. Con Sinisa, presenti anche i suoi figli per assistere alla seduta dalla panchina. Vista l’eccezionalità del fatto, per lui un regalo unico: una maglia verde, come quella che indosserà la Nazionale sabato, col suo numero 11 e il suo nome.