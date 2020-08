Italia, sorriso Mancini: tutti negativi i tamponi dei 35 convocati per la Nations League

Buone notizie per l’Italia e per il commissario tecnico Roberto Mancini. I calciatori convocati sono tutti risultati negativi ai tamponi per il coronavirus. Nessun problema dunque per i 35 convocati per le sfide della Nazionale contro Bosnia e Olanda.

Italia: i 35 convocati ok dopo tampone

Come riporta La Gazzetta dello Sport, buone notizie per la Nazionale italiana di Roberto Mancini e per la sua rosa di 35 calciatori. Tutti i giocatori convocati sono risultati negativi al tampone per il coronavirus. Dieci mesi dopo l’ultima volta, il lavoro del c.t. in vista delle gare di Nations League di venerdì 4 settembre e lunedì 7 settembre contro Bosnia e Olanda, inizierà senza intoppi.

Tutti i giocatori sono stati sottoposti a tampone e test sierologici che, fortunatamente, hanno dato risultato negativo. Nessun caso dunque nei 35 convocati dal Mancio. Il lavoro della Nazionale può dunque inziare.

