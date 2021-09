Italia-Spagna a Milano: superata quota 22.000 biglietti venduti

Ultimi 4 giorni, fino a lunedì prossimo, per acquistare il biglietto per la semifinale di UEFA Nations League. La capienza al 50% è di 37.000 spettatori, probabile il sold out per gli Azzurri.

Redazione ITASportPress

Lo Stadio “Meazza” di Milano è pronto ad abbracciare di nuovo la Nazionale: mercoledì 6 Ottobre gli Azzurri aprono le Finali della UEFA Nations League, nel match contro la Spagna, prima dell’altra sfida, in programma allo Juventus Stadium di Torino tra la Francia campione del mondo in carica e il Belgio n.1 del ranking FIFA.

In attesa di conoscere i convocati della Nazionale per le Finali della UEFA Nations League, che saranno ufficializzati questa sera, si può già immaginare un’Italia – Spagna che andrà verso il tutto esaurito, pur con la capienza attuale fissata al 50%. Ad oggi, infatti, sono stati venduti oltre 22.000 biglietti (general public e fans delle due Nazionali) sul totale disponibile di 37.000 e c’è tempo per acquistare il tagliando per seguire gli Azzurri soltanto fino a lunedì, quando la vendita sarà poi definitivamente chiusa. La risposta dei tifosi Azzurri è stata finora, come sempre, molto positiva: l’attesa per il ritorno a Milano dell’Italia, a quasi 3 anni di distanza dall’ultima gara disputata al Meazza (Italia – Portogallo 0-0), dopo il successo europeo di Wembley, oltre alla politica dei prezzi molto popolare (si va dai 10 euro della categoria 3 ai 70 euro per la categoria 1) hanno contribuito alla vendita.

Maggiore disponibilità, invece, per la gara di Torino tra Francia e Belgio, dove sui 20.000 posti totali, sono ancora disponibili circa la metà dei biglietti: la sfida tra le prime due forze calcistiche del mondo secondo il ranking FIFA sarà un’occasione unica per gli appassionati.