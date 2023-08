Italia, Spalletti nuovo ct: ecco quando sarà presentato

Sarà LucianoSpalletti a raccogliere il testimone lasciato da Roberto Mancini e guidare la Nazionale italiana. L'allenatore ex Napoli è già stato confermato come nuovo commissario tecnico dell'Italia e sarà presentato il prossimo 2 settembre. Il giorno prima, l'1, sarà suo compito diramare la lista dei convocati per le gare valide per le qualificazioni a EURO 2024 con Macedonia del Nord (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano). Poi spazio alla presentazione. Sarà a Coverciano e il C.t. risponderà alle domande dei giornalisti. Ciò quanto si legge sul sito ufficiale della Federazione.