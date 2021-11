Italia spreca rigore qualificazione e il pari per 1-1 favorisce la Svizzera

Parte bene la Svizzera ma nel secondo tempo l'Italia ha spinto

All'Olimpico il match delle qualificazioni a Qatar 2022 tra l'Italia e la Svizzera si è concluso con il punteggio di 1-1. La Svizzera sfrutta una ripartenza veloce per portarsi in vantaggio all'11' con Widmer che dalla distanza trafigge Donnarumma con una conclusione potente. L'Italia colpita a freddo sbaglia molti passaggi e la Svizzera è ripartita bene. Azzurri vicini al pareggio con Barella ma è straordinario Sommer che salva da distanza ravvicinata. Al 35' arriva il pari di Di Lorenzo con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione. Primo tempo che si è concluso in parità. Nella ripresa la Svizzera si è via via abbassata e l'Italia ne ha approfittato. A 3' dalla fine l'arbitro ha concesso un rigore agli azzurri per un fallo su Berardi che Jorginho ha calciato alto. Occasione clamorosa per la qualificazione visto che adesso Italia e Svizzera sono appaiate in classifica con 15 punti a 90'. Gli azzurri mantengono la testa del girone essendo avanti di due gol nella differenza reti (13-2 contro 11-2). Lunedì sera all’ultima giornata l’Italia giocherà in Irlanda del Nord mentre la Svizzera ospiterà la Bulgaria nettamente in difficoltà. Il pareggio dell'Olimpico ha complicato le cose: se gli azzurri trionfassero a Belfast con l'Irlanda del Nord e la Svizzera battesse la Bulgaria a Lucerna bisognerebbe guardare la differenza reti e i gol segnati. Se anche questi fossero pari, andremmo agli spareggi per le reti in trasferta negli scontri diretti. In Svizzera è finita 0-0 a Roma stasera 1-1.