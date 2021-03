Italia, stadi e amichevoli prima dell’Europeo

Saranno la Sardegna Arena di Cagliari e lo Stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna ad ospitare le ultime due amichevoli della Nazionale prima del Campionato Europeo che prenderà il via l’11 giugno dallo Stadio Olimpico di Roma. Venerdì 28 maggio (ore 20.45) gli Azzurri affronteranno San Marino a Cagliari e venerdì 4 giugno (ore 20.45) faranno le prove generali dell’Europeo a Bologna con la Repubblica Ceca.

L’Italia giocherà per la sesta volta in Sardegna: nei 5 precedenti a Cagliari, dove tornerà a oltre 16 anni di distanza dall’amichevole con la Russia disputata nel febbraio 2005, ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Positivo il bilancio delle gare giocate a Bologna (15 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte), dove la Nazionale ha pareggiato 1-1 con la Polonia in occasione dell’ultimo match di Nations League disputato nel settembre 2018.

Due successi, entrambi per 4-0, nelle due amichevoli disputate dall’Italia con San Marino nel 1992 e nel 2013, a cui va aggiunta la vittoria per 8-0 della Nazionale ‘sperimentale’ guidata dall’ex Ct Ventura in occasione del match giocato nel maggio 2017 a Empoli. In parità invece il bilancio delle sfide con la Repubblica Ceca: due pareggi e due vittorie per parte, con l’Italia che si è aggiudicata (2-1) l’ultima sfida giocata nel settembre 2013 a Torino in un match che regalò agli Azzurri la qualificazione aritmetica al Mondiale brasiliano.