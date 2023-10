Italia, svelate le nuove divise 2024. Ispirate al 2006 e…

Rivelate quelle che dovrebbero essere le nuove divise dell'Italia per la prossima annata. Per colori e lineamenti, riprendono lo stile del 2006

Un rinnovo dello stile che si spera di vedere all'opera per i prossimi campionati Europei 2024. Sono state infatti svelate quelle che dovrebbero essere le nuove maglie dell'Italia per la prossima annata. Sia la divisa di casa, che di trasferta. Nella prima spicca il tradizionale colore azzurro della casacca, mentre i pantaloncini riprenderanno il solito bianco. La seconda avrà invece colori invertiti, con dettagli verdi a completare. L'obiettivo di Adidas era infatti quello di riprendere colori e lineamenti della magnifica casacca che ha accompagnato gli azzurri alla vittoria del Mondiale del 2006. Quasi di buon augurio per i prossimi Europei. Di seguito le foto, condivise dal sito specializzato Footy Headlines.