Italia-Svizzera all’Olimpico preoccupa: c’è l’ipotesi match a Bergamo

Possibile cambio di stadio per il match chiave della Nazionale

Redazione ITASportPress

I troppi impegni stanno provando non solo i giocatori e gli atleti delle varie discipline. Persino i terreni di gioco ne risentono. La conferma arriva in queste ore e la scena se la prende l'Olimpico di Roma sede scelta per la gara di novembre tra Italia e Svizzera.

Proprio il match della Nazionale che potrebbe essere decisivo al fine della qualificazione al prossimo mondale in Qatar è sotto la lente d'ingrandimento. Le prossime ore saranno decisive per capire dove si giocherà la partita. Al momento non è stata ancora presa nessuna decisione riguardo al possibile spostamento del sfida del prossimo 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma ma le condizioni del campo potrebbero portare ad un cambio di programma.

Nella giornata di domani ci sarà un incontro ufficiale tra Sport e Salute e Figc "per valutare insieme se i troppi impegni sul terreno di gioco - in calendario prima di quella data ci sono il rugby, Lazio-Salernitana di campionato e l'impegno della Roma in Conference League contro il Bodoe Glimt - possano cambiare le cose". Vista la situazione, non è da esclude un cambiamento di sede. In quel caso la candidatura forte è quella dello stadio Gewiss di Bergamo, casa dell'Atalanta.