Italia-Svizzera, le formazioni ufficiali: quanti cambiamenti per Mancini

Italia e Svizzera si ritrovano nuovamente di fronte. L'ultima volta era accaduto a Euro 2020 e avevano prevalso gli azzurri nella fase a girone con un rotondo 3-0, con una doppietta di Manuel Locatelli. Stavolta ci sono in palio punti pesanti per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022. La guida della formazione italiana Roberto Mancini apporta alcuni cambiamenti all'undici iniziale rispetto al match contro la Bulgaria. Tra gli elvetici c'è grande curiosità per il nuovo corso del Commissario Tecnico Murat Yakin, che prende il posto di Vladimir Petkovic. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici: