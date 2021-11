Italia, tegola Chiellini: out contro la Svizzera

Un altro problema per la Nazionale

Era uno dei grandi dubbi da parte del ct Mancini in vista della sfida contro la Svizzera di venerdì 12. Parliamo della disponibilità da parte di Giorgio Chiellini, difensore dell'Italia e della Juventus. Da quanto emerge da Coverciano, il centrale darà forfait per la gara da dentro o fuori per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022.