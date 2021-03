Italia, Toloi: “Un sogno essere qui, devo tanto a Gasperini. Brasile? Non mi ha mai contattato”

Il difensore italo-brasiliano Toloi ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale: “E un’emozione enorme, sono molto felice di essere qui, è un sogno. Spero di poter fare del mio meglio in questi giorni. Già prima di arrivare in Italia avevo la cittadinanza, la differenza è che negli ultimi mesi ho avuto l’ok dalla FIFA per giocare nell’Italia”. Toloi riconosce i meriti di Gasperini: “Ho imparato tanto da lui e dal suo modo di interpretare il calcio: devo uscire, pressare alto, giocare e creare situazioni. Qui è un po’ diverso ma è un valore aggiunto, non ci saranno problemi. Ho trent’anni, non sono più un ragazzino. Voglio dimostrare le mie qualità e continuare a dare il massimo anche nell’Atalanta. Il Brasile? Non mi ha mai contattato – rivela il difensore dell’Atalanta – . Quando ho saputo che l’Italia voleva convocarmi, ho detto subito di sì e tutta la mia famiglia ne è stata felice”.

Toloi, prima gioia ‘Azzurra’: “Nazionale? Sono molto felice. Un sogno realizzato”