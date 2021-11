Italia, Toni: “La Nazionale ha perso lucidità e gioco, ma siamo favoriti”

Luca Toni analizza le difficoltà del match tra Italia e Irlanda del Nord

L'Italia è chiamata alla vittoria contro l'Irlanda del Nord nell'ultimo atto dei gironi di qualificazione. Sarà una sfida durissima, con gli azzurri costretti a vincere con ampio margine per evitare lo spettro del sorpasso della Svizzera in classifica. L'ex attaccante Luca Toni spiega ai microfoni Rai qual è il suo punto di vista: "È una partita difficile. Dovrà tornare a essere la solita Italia, quella dell'Europeo. Ultimamente ha perso lucidità, gioco e fraseggio e alcuni dei giocatori più importanti sono andati in difficoltà. Partiamo però comunque favoriti e da primi in classifica. Il campo è difficile ma noi siamo più forti. Dall'altra speriamo che la Svizzera segni meno di noi. Jorginho? Ha le spalle larghe e sa di dover fare una grande gara dopo l'errore dell'altro giorno".