Italia travolge San Marino 7-0

Successo scontato per gli azzurri

Redazione ITASportPress

Il match contro il San Marino finito 7-0 per l'Italia, al ct. Roberto Mancini qualche indicazione in vista dell'Europeo l'ha dato. Ma non più di tanto infatti basta leggere l'undici sceso in campo stasera alla Sardegna Arena per capire che per gli azzurri il vero test prima di Euro 2020 è quello di Bologna contro la Repubblica Ceca il 4 giugno. Così il punteggio tennistico di stasera ha concesso a Mancini di vedere la condizione fisica di qualcuno e oliare anche alcuni concetti di gioco. Bernardeschi ha aperto le marcature al 31' e lo juventino era considerato un elemento per cui il test di stasera valeva molto per un inserimento nella lista dei 26 che Mancini comunicherà domenica prossima. Ferrari raddoppia subito dopo. Nella ripresa entrano e segnano Politano (doppietta) e Belotti, arrotonda Pessina con una doppietta nel quarto d'ora finale.

LA PARTITA. A due settimane dall’esordio nel torneo continentale, privo di Jorginho ed Emerson impegnati domani nella finale di Champions League, Mancini non rischia gli acciaccati Verratti, Sensi, Spinazzola, Pellegrini e rimanda anche il debutto di Giacomo Raspadori, partito in mattinata dal ritiro di Forte Village per raggiungere i compagni dell’Under 21, impegnata lunedì nei Quarti di finale dell’Europeo di categoria con il Portogallo. In porta tocca quindi al ‘cagliaritano’ Cragno, Ferrari e Mancini sono i centrali di difesa con Toloi e Biraghi sugli esterni. Inediti anche centrocampo (Cristante, Castrovilli e Pessina) e attacco, con Kean, Grifo e Bernardeschi. Per tutti una preziosa vetrina per un posto in prima fila a EURO 2020.

Relegato all’ultimo posto del Ranking FIFA (210°), San Marino non può costituire un ostacolo troppo impegnativo per un’Italia che punta a vivere un Europeo da protagonista. Si gioca ad una porta sola, ma gli spazi sono pochi e San Marino si difende con ordine. E così non è un caso che sia un difensore, Mancini, a sfiorare due volte di testa il vantaggio su azione d’angolo. Kean e Bernardeschi si alternano al centro dell’attacco ed è l’attaccante della Juventus a sbloccare il risultato alla mezzora: lancio di Cristante per Castrovilli, che controlla di petto e appoggia all’indietro per il sinistro vincente del numero 20 azzurro. Il raddoppio arriva dopo soli quattro minuti grazie a Gian Marco Ferrari, che raccoglie la respinta di Benedettini e segna il suo secondo gol al San Marino dopo quello realizzato con la Nazionale sperimentale di Gian Piero Ventura in occasione del successo per 8-0 nel maggio 2017.

A inizio ripresa Politano prende il posto di Kean e impiega appena quattro minuti per andare a segno sfruttando uno scivolone di Grandoni. Entrano anche Meret, Di Lorenzo e Belotti, quest’ultimo autore del 4-0 dopo una bella combinazione in velocità con Bernardeschi. Per il ‘Gallo’ è il 12° centro in Nazionale, raggiunto l’amico-rivale Ciro Immobile. Nel finale la scena è tutta per Matteo Pessina, autore dei suoi primi due gol in maglia azzurra e per Politano, che firma la sua doppietta personale. Entrambi sono a caccia di una maglia per l’Europeo, ora la palla passa a Roberto Mancini.

ITALIA-SAN MARINO 7-0

Marcatori: 31' Bernardeschi, 34' Ferrari, 49' e 77' Politano, 67' Belotti, 75' e 86' Pessina

ITALIA (4-3-3): Cragno (63' Meret); Toloi, G. Mancini (63' Di Lorenzo), Ferrari, Biraghi (73' Bastoni); Castrovilli, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Kean (46' Politano), Grifo (63' Belotti). Ct: Mancini.

SAN MARINO (4-5-1): E. Benedettini; Ma. Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni (51' Vitaioli); E. Golinucci, Mularoni, F. Tomassini (51' Brolli), Hirsh (51' Lunadei), Palazzi (73' D'Addario); Nanni. Ct: Varrella.