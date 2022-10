Italia, tre nazionali attendono l’esito dell’urna a ottobre

Ottobre è il mese dei sorteggi, il mese in cui la Nazionale A, la Nazionale A femminile e la Nazionale Under 21 conosceranno le proprie avversarie nei prossimi grandi eventi internazionali. Gli Azzurri di Roberto Mancini, che arrivano dalla qualificazione alla Final Four di Nations League, attendono di veder tracciato il proprio percorso verso EURO 2024, in programma in Germania. Domenica 9 ottobre, alle 12 a Francoforte (diretta Rai2 e Sky Sport), si svolgerà il sorteggio della fase di qualificazione, al via nel marzo prossimo. La Germania, nazione ospitante, è già qualificata di diritto alla fase finale, con le 53 nazionali partecipanti (suddivise in sette fasce in base alla classifica generale della Nations League 2022-23) che verranno sorteggiate in dieci gironi: sette raggruppamenti da cinque e tre da sei. L'Italia, campione d'Europa in carica dopo il trionfo dello scorso anno a Wembley, sarà in prima fascia e sicuramente inserita in un girone da cinque squadre: questo perché nella finestra di giugno sarà impegnata nelle finali di Nations League in programma nei Paesi Bassi.