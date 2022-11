Italia U 21 ko contro la Germania ad Ancona

Sconfitta, ma a testa alta. La Nazionale Under 21 è stata battuta 4-2 dalla Germania nell'ultimo test del 2022. Allo stadio 'Del Conero' di Ancona, davanti a oltre 5.000 spettatori che non hanno rinunciato a godersi il match nonostante la pioggia incessante che ha inciso anche sulla partita e sulle condizioni del terreno di gioco, i tedeschi si sono imposti grazie al gol nel primo tempo di Huseinbasic e a quelli nella ripresa di Samardzic, Schade e Malone; in mezzo, dopo le prime tre reti della Germania, la doppietta di Matteo Cancellieri per un'Italia che ha chiuso in nove per le espulsioni di Cittadini e Bellanova. "E' stata una partita sempre in salita - il commento del tecnico azzurro Paolo Nicolato -. Dietro c'è stato qualche errore, che si poteva prevedere, ma abbiamo visto molte cose buone, come ad esempio la gestione della palla nei primi 20 minuti e l'orgoglio di questi ragazzi. Ci portiamo a casa tanta esperienza, che è poi quello di cui abbiamo bisogno. Purtroppo nel momento in cui stavamo rimontando abbiamo subito due espulsioni: dovrò rivedere la partita, ma la sensazione è quella di aver fatto comunque una buona gara, contro un avversario che, va detto, al momento è più forte di noi".