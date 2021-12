Italia U19, fissato un nuovo test a febbraio

Un ulteriore test per i ragazzi di Carmine Nunziata che affronteranno i pari età turchi all’Erasmo Iacovone di Taranto. Altra tappa di avvicinamento alla seconda fase di qualificazione europea che si terrà a marzo

Due test di pregio assoluto, che promettono gioco e spettacolo, utili per riprendere confidenza, dopo la pausa festiva, col campo e per fornire preziose indicazioni al tecnico Azzurro Nunziata in vista della fase élite del campionato europeo che si svolgerà dal 23 al 29 marzo in Finlandia. L’Italia è stata inserita nel gruppo 5 ed avrà come avversarie il Belgio, la Finlandia e la Germania. Un girone ostico, che riserva solo alla prima classificata il passaggio alle fasi finali dell’Europeo di categoria che si giocheranno in Slovacchia nella seconda metà di giugno.