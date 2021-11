Italia U20, Bollini lancerà attaccante del Catania Moro contro Rep. Ceca e Romania

25 i giocatori chiamati da Bollini per affrontare le due prossime gare. Pesaro e Sassuolo ospiteranno le due partite che saranno trasmesse in diretta da Rai Sport

Il Catania deve rinunciare al suo bomber Luca Moro per le partite contro Vibonese e Foggia. L'attaccante infatti è stato convocato dal ct della Nazionale Under 20 Bollini per il Torneo 8 Nazioni. Gli azzurri dopo il pareggio contro il Portogallo (1-1) a Frosinone il mese scorso, affronteranno la Repubblica Ceca e la Romania. La prima partita si giocherà giovedì 11 novembre (14.40) allo Stadio ‘Tonino Benelli’ di Pesaro; la seconda, lunedì 15 novembre (14.00), allo Stadio ‘Enzo Ricci’ di Sassuolo. Ambedue le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport. Alberto Bollini ha convocato 25 giocatori (14 nati nel 2001; 11 nel 2002) per affrontare il doppio impegno, ecco l'elenco: