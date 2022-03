Italia U20 contro la Germania: ct. Bollini attende i gol di Luca Moro

Domani alle 17 (diretta su Rai Sport) l’Italia affronterà la Nazionale tedesca, che finora non ha mai perso, davanti a circa 3mila spettatori. Bollini: “Ai ragazzi chiedo applicazione ed estro”

Defezioni a parte, il morale del gruppo è alto e gli Azzurrini non vedono l’ora di scendere in campo. “Giocare queste genere di sfide è un vanto per tutti noi - ha dichiarato il tecnico al termine dell’allenamento di rifinitura - di fronte avremo una squadra molto forte, che finora non ha mai perso e ha subito solo due gol. Per metterli in difficoltà dovremo sfruttare al meglio le nostre qualità individuali e gli spazi che ci concederanno, facendo grande attenzione alla fase di non possesso. Ai ragazzi chiedo applicazione ed estro, voglio vedere fraseggi veloci, dribbling e precisione nelle conclusioni a rete”. In attacco ci sarà spazio per l'attaccante del Catania, Luca Moro che vuole continuare a segnare con la maglia della Nazionale. Bollini ci spera e lo manderà in campo dal 1'.