Italia U20 supera la Norvegia 5-0

Dopo un primo tempo a reti bianche, la Nazionale Under 20 fa tutto nella ripresa: successo per 5-0 nell’ultima sfida della manifestazione

La Nazionale Under 20 chiude come meglio non avrebbe potuto questo Torneo 8 Nazioni: in Norvegia, contro i padroni di casa scandinavi, gli Azzurrini si impongono con un roboante 5-0, maturato tutto nella ripresa. Al primo minuto del secondo tempo Vergani apre le marcature, seguito un paio di giri di lancette più tardi da Sekulov; Oristanio, al 70’, fa 3-0, quindi c’è tempo per assistere alla doppietta personale di Vergani (75’) e al sigillo personale di Leone, che nel recupero fissa il risultato sul pokerissimo azzurro.