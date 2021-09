Italia U21, ct Nicolato: “Di positivo ho visto un grande impegno”

Il commento del ct azzurro dopo il 3-0 al Lussemburgo

Il ct dell'ItaliaU21 Nicolato ha commentato la vittoria contro il Lussemburgo: “Alcune cose mi sono piaciute – sottolinea il tecnico a fine gara – altre no. Dobbiamo lavorare ancora molto, ma è normale che sia così”. E’ un biennio importante per gli Azzurrini perché in palio, oltre alla fase finale degli Europei, ci sono anche quattro posti per le Olimpiadi del 2024. “Procediamo un passo alla volta – sottolinea il tecnico – intanto in questi primi novanta minuti abbiamo capito su cosa dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare individualmente e nel lavoro di difesa. Bisogna alzare il livello, ma ci vorrà un po’ di tempo. Di positivo ho visto un grande impegno e questa è una cosa molto importante”.