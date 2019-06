Italia U21, Di Biagio: “Fatico a commentare un match così. Un k.o. che ci complica la strada”

Amareggiato com’era ovvio che fosse il c.t. dell’Italia Under 21 Luigi Di Biagio ai microfoni di Rai Sport per commentare la sconfitta di questa sera contro la Polonia, che rende più difficile la qualificazione alle semifinali dell’Europeo di categoria: “Siamo molto delusi per com’è andata questa gara, l’abbiamo fatta noi per 90 minuti. Non siamo riusciti a vincere o pareggiare nonostante le tantissime occasioni create. C’è poco da dire, ai ragazzi non posso rimproverare nulla se non il fatto di non essere stati un pizzico più incisivi nei momenti in cui abbiamo costruito le occasioni chiave. Fatico a commentare un match così, nel secondo tempo eravamo più nervosi perché volevamo tutto e subito. Sì, il discorso qualificazione si complica, ora andiamo negli spogliatoi e facciamo due conti, ma certamente la situazione si fa più complessa”.