Italia U21, Di Biagio: “Soddisfatto dei ragazzi, ora vedremo cosa succederà…”

L’allenatore dell’Italia Under 21 Luigi Di Biagio ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria per 3-1 contro il Belgio nella terza ed ultima gara del girone dell’Europeo. Sull’altro campo la Spagna ha travolto la Polonia 5-0, quindi gli azzurrini sono secondi nel girone e devono sperare nei risultati degli altri campi fra domani e lunedì per essere la migliore seconda: “Sapevamo che dovevamo aspettare il risultato da Bologna della Spagna, non è stato positivo e complica inevitabilmente tutto. Aspetteremo cosa succederà dagli altri campi. Sono soddisfatto dei ragazzi, nelle tre partite abbiamo fatto bene, forse siamo quelli che più hanno creato più occasioni ma i risultati sono quelli che contano e dispiace che non abbiamo vinto contro la Polonia nello scorso match. I ritardi di Zaniolo e Kean? Niente di particolare, lo spiegherò in sala stampa. Dico solo che siamo un gruppo e tutti devono rispettare le regole. Il mio futuro? Se ne parlerà fra qualche giorno, ora no”.