Italia U21-Giappone U21, probabili formazioni e dove vederla in tv

A Castel di Sangro (ore 15.30, diretta RaiSport), seconda amichevole in pochi giorni per gli Azzurrini

Redazione ITASportPress

Da Pescara a Castel di Sangro, dall'Inghilterra al Giappone. Dopo la sconfitta di giovedì scorso, per la Nazionale Under 21 questo pomeriggio allo stadio "Teofilo Patini" (ore 15.30) c'è un'altra tappa di avvicinamento alla fase finale dell'Europeo in programma il prossimo anno. Il tecnico Paolo Nicolato vuole vedere dagli Azzurrini ulteriori progressi rispetto a quelli già mostrati contro gli inglesi. "La partita l'abbiamo persa meritatamente perché abbiamo commesso due errori talmente gravi in apertura che è difficile pensare di vincere una gara così - spiega -. Ma tutte le statistiche, tranne quella sulla percentuale di tiri in porta rispetto a quelli totali, premiano la nostra prestazione, che mi ha soddisfatto molto e non va nascosta dal risultato".

Anche la squadra, a detta dell'allenatore, ha saputo riconoscere quanto di buono fatto contro l'Inghilterra: "Sì, anche i ragazzi erano soddisfatti, senza considerare il risultato. Questo è un gruppo che ha valori: chiedo loro di cercare di mettere in campo quello che prepariamo e giocare a testa alta. Averlo fatto contro l'Inghilterra è come avere vinto".

Cambiano le caratteristiche dell'avversario: dalla fisicità dell'Inghilterra alla rapidità del Giappone. "Parliamo di una squadra molto forte - aggiunge Nicolato -. Sono arrivati terzi nel campionato asiatico, hanno doti tecniche altissime e grande mobilità. Portano in campo i valori di un popolo. Faremo degli accorgimenti che si adattano al loro modo di giocare, ovviamente cambieremo anche alcuni uomini. Sono curioso di vedere altri progressi da parte della mia squadra, che non devono per forza tradursi nel risultato: quello è solo la conseguenza del lavoro che si fa".

Contro il Giappone non sarà disponibile il centrocampista della Juventus Fabio Miretti, che ha lasciato il ritiro a causa di un trauma alla caviglia destra riportato durante l'allenamento.

TV - La gara amichevole degli 'Azzurrini' verrà trasmessa in diretta e in chiaro sulla Rai Sport canale 58. Attraverso il servizio Rai Play, sarà possibile seguire il test amichevole dell'Italia Under 21 anche in diretta streaming

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-4-2): Sorrentino; Okoli, Scalvini, Viti; Cambiaso, Bove, Ranocchia, Fagioli, Parisi; Cambiaghi, Colombo.

GIAPPONE (4-4-2): Suzuki, Nishio, Baba, Ohata, Handa, Matsuoka, Kawasaki, Suzuki, Honda, Saito, Hosoya