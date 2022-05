Italia U21, i 26 convocati di Nicolato per Lussemburgo, Svezia e Rep. d’Irlanda

Il gruppo si radunerà domenica 29 entro le ore 12 presso il CPO di Tirrenia e nel pomeriggio inizierà la preparazione per le gare con Lussemburgo, Svezia e Repubblica d’Irlanda

Al comando del Gruppo F con 17 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita giocata in più, l’Italia Under 21 torna in campo per le ultime tre gare del girone con l’obiettivo di mantenere un primato che vale il pass diretto per l’Europeo.