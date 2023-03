Italia U21, i convocati di Nicolato che porta cinque esordienti

A tre mesi dall'Europeo, la Nazionale Under 21 è pronta a tornare in campo per le due prove generali in vista della fase finale che vedrà la squadra di Paolo Nicolato impegnata dal 21 giugno all'8 luglio in Georgia e Romania in un girone composto anche da Norvegia, Svizzera e Francia. L'Italia affronterà venerdì 24 marzo la Serbia a Backa Topola (calcio d'inizio alle ore 18) e lunedì 27 l'Ucraina (calcio d'inizio alle 20) allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria, che si prepara a riaccogliere l'Under 21 a distanza di oltre 21 anni dal match contro la Polonia del 2001, valido per le qualificazioni all'Europeo e terminato 0-0.